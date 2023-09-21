حكومة الوحدة تنشر الإيجاز اليومي لجهود الإغاثة والإنقاذ بشرق ليبيا.. تعرف عليها

نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الليبية مساء أمس الخميس الإيجاز اليومي لجهود الإغاثة والإنقاذ للمناطق المنكوبة بشرق ليبيا والتي جاءت كالتالي:

– تمكن جهاز طب الطوارئ والدعم من توزيع 663 سلة إغاثية على الأسر المتضررة والنازحة نتيجة السيول والفيضانات في شرق البلاد، كما قام الجهاز بتزويد مستشفى الفتايح بالمستلزمات والنواقص وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 720 حالة.

– سيرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية قافلة مساعدات مستعجلة للمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول شرق البلاد.

– تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تقديم المساعدات الطبية والإغاثية، ووفرت سيارة إسعاف لمستشفى البياضة القروي، بالإضافة إلى تسيير قافلة طبية ومواد غذائية وملابس إلى منطقتي البياضة ودرنة.

– سلّم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، مركز طب الطوارئ والدعم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الطب العسكري 4 عيادات متنقلة لاستخدامها في تقديم الخدمات للمواطنين داخل المدن المنكوبة.

– قامت شركة البريقة لتسويق النفط تزويد منطقة المخيلي جنوب دونة بدعم صحي يتمثل في عدد 2 عيادة متنقلة مزودة بالأدوية والأجهزة الطبية ومولد كهرباء.

– قامت الشركة العامة للمياه بتوزيع صهاريج للمياه على المواطنين والجهات العامة ومؤسسات الدولة بمدينة درنة للرفع من معاناتهم نتيجة للسيول والفيضانات.

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الدعم الاجتماعي

– بناء على تعليمات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، باشرت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي ، صرف شهر اضافي لمستحقي المعاش الأساسي والمعاش الضماني لفروعهم بالمناطق المنكوبة شرق ليبيا.

– باشر فريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدماته للأسر والأطفال الذين يعانون من آثار الكارثة شرق البلاد.

– زار وفد من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، عدداً من المناطق المتضررة شرق البلاد، والقاطنين داخل فرع الهيئة بمدينة درنة للوقوف على احتياجات العائلات المتضررة من الفيضانات وتلبيتها.

– أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، قراراً يقضي بتشكيل فرق عمل مختصة في الدعم النفسي والاجتماعي، لتقديم المساعدة النفسية المطلوبة للعائلات المتضررة جراء السيول في المناطق المنكوبة، وفق برنامج عملي وعلمي.

– أصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قراراً بتشكيل لجنة أزمة بمراقبة التربية والتعليم بنغازي تختص بتمكين الطلبة النازحين من المناطق المنكوبة من الدراسة عند إستئنافها ومتابعة أوضاعهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تمكينهم من الدراسة وتوفير بدائل إقامة ملائمة للطلبة النازحين رفقة ذويهم الذين تم إيوائهم بالمؤسسات التعليمية مؤقتاً.

الوضع الصحي والبيئي

– قام فريق البحث والانتشال التابع لمركز طب الطوارئ والدعم فرع الغربية وفرع طرابلس بإنتشال أكثر من 50 جثمانا وذلك بالتعاون مع زورقي درنة وعكرمة التابعان لقاعدة بنغازي البحرية، فيما قام فريق الغواصين التابع للمركز بإنتشال 16 جثماناً وذلك بالتعاون مع زورق نالوت التابع لحرس السواحل الليبي الزاوية، كما تمكنت فرق المركز من انتشال 3 سيارات من داخل ميناء درنة.

– أصدرت وزارة الصحة حزمة من التدابير والإرشادات للحد من مخاطر انتقال العدوى بالمرافق الصحية عقب الفيضانات والتي تضمنت كيفية التعامل الآمن مع الجثث، أثناء الكوارث داخل المؤسسات الصحية، وإصلاح واستعادة نظام المياه في مرافق الرعاية الصحية بعد الفيضانات للحفاظ على سلامة الكوادر الطبية والمواطنين.

– انتشلت الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية العاملة في مدينة درنة، 75 جلة و50 من الأشلاء، بالتنسيق مع الفرقة الأمنية كما رفعت الفرق التابعة للجهاز البصمة الوراثية عن 125 جثة مجهولة الهوية، وتمكنت من انتشال 100 جثة من منطقة الوردية ووادي جرجار .

البنية التحتية

– أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد المنشآت التابعة للشركة والتي تضررت بفعل السيول والفيضانات يبلغ 169 محطة أرضية، ومالا يقل عن 3060 محول هوائي، فيما قدر مساحة خطوط النقل المتضررة بـ 1145 كيلومترا .

– تستمر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في أعمال تنظيف شبكة الصرف الصحي، والكشف عن شبكة تصريف مياه الأمطار والتأكد من سلامتها داخل أحياء مدينة درنة.

– كشفت اللجنة المكلفة بالوقوف على حجم الأضرار بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة عن تضرر 9 مقار بمختلف مناطق الجبل الأخضر .

– تتابع وزارة الحكم المحلي وإدارة إنفاذ القانون أوضاع السدود والوديان في عدد من مناطق البلاد ومنها وادي وسد المجينين ووداي الفروع ، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة قبل بدء فصل الشتاء.

– تواصل الفرق التابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس، فتح المسارات للطرق الرئيسية والفرعية التي سدها ركام المباني المدمرة جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة، كما تواصل الشركة سحب المياه من داخل بعض المباني، وتركيب صناديق مكافحة القوارض، ورش المبيدات وتعقيم أحياء المدينة.

– وصل فريق اللجنة الفنية للطوارئ بمصلحة الطرق والجسور إلى المنطقة الشرقية لحصر الأضرار بشبكة الطرق.

الفرق الدولية

– سيرت دولة قطر طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية محملتين بمساعدات تقدر بنحو 90 طن، وتشتمل مستلزمات إيواء مولدات كهرباء مساعدات طبية وغذائية ومستهلكات إغاثية أخرى، وبهذا يصل إجمالي عدد الطائرات القطرية المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى ليبيا 6 طائرات بحمولة إجمالية قدرها 210 طن، وتعتزم الدوحة إرسال سفينة محملة ببيوت جاهزة ومستشفى ميداني خلال الأيام القادمة.

– وصلت إلى ليبيا اليوم الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية المختلفة.

– أرسلت الجزائر اليوم فريق الحماية المدنية الثاني إلى مدينة درنة، لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

– وصلت مساء اليوم طائرة مساعدات إغاثية من دولة الإمارات وعلى متنها فريق من الغواصين والمتخصصين في البحث والتصوير تحت الماء.

– تواصل بريطانيا تسليم المزيد من الإمدادات الضرورية إلى المناطق المنكوبة شرق البلاد حيث أرسلت معدات مواد خاصة بالإيواء ومستلزمات النظافة الصحية.

– تواصل الولايات المتحدة الأمريكية جسرها الجوي المحمل بالمواد الإغاثية إلي شرق البلاد، حيث أرسلت اليوم 13 طن من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

– وصلت السفينة التركية الرابعة إلى طبرق اليوم وعلى مثنها 35 شاحنة من المستلزمات الإنسانية والأساسية لدعم المناطق المنكوبة.

– وصلت فرق بحث جديدة من تونس بعد انتهاء مهام فرق الإنقاذ الأولى ليستبدل مهام الفرق بالبحث عن الجثامين بالمناطق المنكوبة رفقة عدد من اللوازم الطبية.

– غادرت ليبيا فرق الإغاثة الفلسطينية بعد إتمام مهامها في المناطق المنكوبة ومساعدتها في عمليات الإغاثة والانتشال والإنقاذ.

– دعمت هولندا ليبيا بمبلغ 2 مليون يورو من الميزانية الإنسانية الهولندية لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين من السيول شرق البلاد.

– وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا أكثر من 24 دولة بواقع يزيد عن 65 طائرة إغاثية وحوالي 7 سفن.