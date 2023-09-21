“الدرسي” يوعز بدعم الأمن الداخلي فرع درنة بالآليات الجديدة بدلا من المتضررة جراء السيول

الوطن|متابعات

قام رئيس الجهاز الأمني ، الفريق “أسامة الدرسي” برعاية جهود مكثفة لإعادة هيكلة ودعم فرع أمن درنة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، حيث أوعز بتقديم الدعم لتزويد الفرع بالآليات الجديدة واستبدال المركبات التي تضررت جراء السيول الكارثية.

وقام الفريق أيضًا بإعادة ترتيب هيكلية الفرع بعد فقدان أعضاء الجهاز في الإعصار الذي ضرب المنطقة، وفي إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك في المنطقة، اجتمع رئيس الجهاز مع رئيس جهاز البحث الجنائي، لواء صلاح هويدي.

وأكد الدرسي على أهمية التعاون المشترك مع القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها الحكيم،و يأتي هذا في سياق الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والأمان في مدينة درنة بعد الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها جراء الإعصار الكارثي.