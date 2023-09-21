أبُوغريس وأبوزريبة يَجتمعان معَ فرق الإِنقاذ الإماراتيِّةُ بدِرْنَةَ

عقدَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية- عضُو لجنة الطَّوارئ وَالاِستجابةِ السَّريعة، اللَّواء “عصام أبُوزريبة”، اليوم الخميس، اِجْتِمَاعًا فِي مدينة دِرْنَةَ، بِرفقّة رَئيس جهاز البحث الجنائيِّ – رَئيس لجنة جَمْعِ الاِستدْلال فِي واقعَة اِنْهيار سدِّ وَادي دِرْنَةَ، اللَّواء “صلاح هويدي”، رَئيس غُرفة العمَلياتْ دِرْنَةَ وَآمر منطِقتهَا العَسكريّة، اللواء “عَبدالبَاسط أبُوغريس”، وَالمُمثِّل عَن الطبِّ الشَّرْعِيِّ، معَ فرقُ الإِنقاذ الإماراتيِّةُ.

وناقش الاجتماع، المهَامُ الَّتي قَامِتْ بِهَا الفرقُ الإماراتيِّةُ فِي مدينة دِرْنَةَ فِي المُساعدة على مُواجهة آثار الْفيضانَات النَّاجِمَةِ عَن الإِعْصَارِ الَّذِي شهَدتهُ مناطقُ شرْق ليبيـا، وَالجهُود المبذُولة فِي عملياتْ الاِنتشالْ.

وَأشادَ المُشاركُون فِي الاِجتماع، بِالجهُود الرَّامِيَةِ لِلتَّصْدِيِّ لِلتَّحَدِّيَاتِ الْفُيَضَانَاتِ، وَأَعْرَبُوا عَن تقديرهم للدور الفعال الذي لعبته الفرق الْإِمَارَاتِيَّةُ في عَمَلِيَّاتِ الإنقِاذْ وَالاِنتشال. وَأَكَّدُوا أهمية التعَاون الدولي وَالتَّضَامُنِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الصَّعْبَةِ، مُشَيِّدِينَ بِالتَّزَامِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ بِتَقْدِيمِ الْمَسَاعِدَةِ وَالدَّعْمِ.

وَفِي الْخَتَامِ، أَكَّدَ الحاضرُون، فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى أَهْمِيَّةِ اسْتِمْرَارِ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقِ الْوَثِيقِ بَيْنَ الْفُرَقِ الْإِمَارَاتِيَّةِ وَالْجَهَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ لِمُتَابَعَةِ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ لِمُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْكَوَارِثِ.

وشددوا على ضَرُورَةَ تَعْزِيزِ الْقُدُرَاتِ وَتَبَادُلِ الْخِبْرَاتِ فِي مَجَالِ إِدَارَةِ الْكَوَارِثِ وَالِاِسْتِجَابَةِ السَّرِيعَةِ، بِهَدَفِ تَعْزِيزِ الِاسْتِعْدَادِ وَالتَّأْهُبِ لِمُثْلِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.