إدارة آسيا وأستراليا في خارجية الوحدة تنسق لاستقبال مساعدات من أستراليا ودول آسيوية

أقامت دول اليابان وإيران وبنغلاديش جسراً جوياً إنسانياً لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة في درنة عبر التنسيق بين إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة وسفاراتهم المعتمدة لدى ليبيا.

وتعمل الإدارة المذكورة بحسب بيان للوزارة على تنسيق الإجراءات بالتنسيق مع سفارة جمهورية الصين لدى ليبيا لتسيير رحلة جوية تحتوي على 50 طن من المواد اللوجستية العاجلة, ومن المتوقع وصولها الأحد المقبل إلى مطار بنينا بنغازي.

وأفادت إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة تقديم الصليب الأحمر الصيني و الخارجية التايلندية دعماً مالياً إلى الهلال الأحمرالليبي، كما تعتزم استراليا تقديم 1 مليون دولار للأعمال الاغاثية و كوريا الجنوبية 2 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع فريق الطوارىء والاستجابة بحكومة الوحدة الوطنية على تسهيل إجراءات وصول فرق الإنقاذ والإغاثة من عدة دول حول العالم، بحسب البيان نفسه.