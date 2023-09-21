مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الوضع في درنة كارثي

ليبيا – وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الوضع في درنة بـ”الكارثي”،المدينة التي كانت الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول الناجمة عن انهيار سدين .

مساعدة رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، رنا قصيفي قالت إن هذه الكارثة هي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها خلال فترة عملها في المجال الإنساني منذ 19 عاما.

وأضافت قصيفي :”أثناء مشاركتها من بنغازي عبر الفيديو في مؤتمر صحفي في جنيف أن حجم الدمار لا يمكن استيعابه،رأيت المنازل والمدارس والمباني والمحال التجارية مغمورة بالمياه، وبعضها مدمر ومزال بالكامل، لقد فقد الآلاف من الأشخاص كل شيء، فضلا عن أحبائهم”.