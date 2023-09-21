النائب العام يتفقد النشاط الإداري بنيابة بن جواد الجزئية

الوطن| رصد

تفقد النائب العام الصديق الصور، النشاط الإداري بنيابة بن جواد الجزئية، واستمع إلى تعليقات الإطار الوظيفي حول العمل، وبحث الاشكاليات التي تعترض النيابة، خلال لقائه رئيس نيابة سرت الابتدائية، ومدير نيابة بن جواد الجزئية.

وبحث اللقاء التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق تجاه منظمي الهجرة غير الشرعية، عبر مرفأ مدينة بن جواد، وتطور إجراءات ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد في نطاق اختصاص النيابة، وفاعلية الإشراف القضائي على أعمال الضابطة القضائية.

واستعرض مدير النيابة الإجراءات التي اتخذتها النيابة قبل العابثين بمقوم الصحة، والمتجاوزين لقواعد النظام العام، وإحصائية أتمتة بيانات نيابة بن جواد الجزئية ورقمنتها.