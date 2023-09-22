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مركز طب الطوارئ والدعم يعلن انتشال 153 جثة في درنة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




صرح مدير مركز طب الطوارئ والدعم، فرع طرابلس عضو غرفة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية محمد كبلان، اليوم الخميس، بأن عدد الجثث التي تم انتشالها في مدينة درنة بلغ 153 جثة.

وأوضح أنه تم انتشال (6) جثامين من وادي لوقي، وانتشال (9) جثامين برفقة الفريق الإماراتي والفريق الروسي و فريق من مصراته.

كما تم انتشال (13) جثة بالقرب من ميناء درنة، وانتشال 125 جثة من شرق درنة من قبل عناصر المركز ومجموعة البحث والانتشال البحري رفقة خفر السواحل والفرق التركية والروسية والإماراتية.

وأشار مدير مركز طب الطوارئ والدعم إلى أن عدد خدمات الرعاية الطبية المقدمة خلال عمليات الطوارئ ليوم أمس بلغ (724).

 

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صحيفة الشاهد الليبية

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