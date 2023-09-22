“عبد الجليل” يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتقييم الوضع الصحي والبيئي في المدن المتضررة

الوطن|رصد

قرر وزير الصحة “عثمان عبد الجليل” تشكيل لجنة لتقييم الوضع البيئي والصحي للمدن المتضررة بالفيضانات والتي تتالف من رئيس اللجنة د. رنده محمود العمروني وعدد الخبراء في مجال المياه والأغذية والأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى

وتتضمن مهام اللجنة وضع خطة علمية وعملية تُعتمد من قبل وزير الصحة لتقييم الوضع الوبائي داخل هذه المدن المتضررة، وتقييم جودة مياه الشرب فيها، بالإضافة إلى مكافحة انتشار العدوى في المستشفيات والمرافق الصحية، وسيقوم أعضاء اللجنة بمراقبة وتقييم وضع الغذاء والبيئة والخدمات الصحية، وسيعملون أيضًا على تثقيف الجمهور بشأن الصحة بعد الكوارث.

وستتعاون اللجنة مع خبراء محليين ودوليين لتنفيذ مهامها بشكل فعال.، وتلتزم بتقديم تقارير يومية تحتوي على نتائجها وتوصياتها إلى وزير الصحة.