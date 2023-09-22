«العيضة» يتفقد الوضع الصحي لمصابي درنة بمستشفيات بنغازي

أجرى رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضة، رفقة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، إدريس علي صالح، زيارة تفقدية إلى مركز بنغازي الطبي للوقوف على الوضع الصحي لمصابي درنة والجبل الأخضر المُحالين إلى المركز لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتأتي الزيارة تنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد ووزير الصحة عثمان عبد الجليل بمتابعة مصابي وجرحى الفيضانات والسيول.

وشملت الزيارة، تفقد المصابين المتواجدين بالأقسام الطبية المختلفة للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة الخدمات العلاجية المقدمة لهم من الأطقم الطبية.

يشار إلى أن المصابين المحالين من مستشفى درنة إلى مركز بنغازي الطبي بلغ عددهم 32 مصابا بينهم 4 من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقد أجريت عمليات جراحية لعدد 11 مصابا بينما لايزال 20 مصابا يخضعون للعلاج، في حين غادر المركز 12 مصابا بعد تلقي العلاج الكامل وتحسن حالتهم الصحية.