اجتماع لجنة الطوارئ مع فريق البحث الجنائي وفحوصات DNA التابع لشرطة أبوظبي للبدء في العمل الفعلي

بنغازي 22 سبتمبر 2023 (وال)- عقدت لجنة الطوارئ الخميس، اجتماعا مع فريق البحث الجنائي وفحوصات DNA التابع لشرطة أبوظبي، لبدء مهامه في الكشف عن الجثامين المتحللة في المناطق المنكوبة.

يذكر أن الفريق الإماراتي المتخصص كان قد وصل إلى مطار بنينا الدولي مساء أمس الأربعاء، ويعمل الفريق الإماراتي على التعرف على هويات الضحايا، ولدعم جهود التعرف على الجثامين المجهولة، والتخفيف من تراكم الجثث في الثلاجات والمستشفيات لتجهيزها للدفن.

وشهد مطار بنينا وصول العديد من الطائرات الإماراتية حاملة المساعدات الطبية والإغاثية، وأدوات حديثة للمساعدة في إنقاذ الضحايا والكشف عن الجثث. (وال – بنغازي)

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