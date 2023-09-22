قطر تسير طائرتين محملتين بمساعدات تقدر بنحو 90 طن إلى ليبيا

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ذكر الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن دولة قطر سيرت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية محملتين بمساعدات تقدر بنحو 90 طن.

وأضاف الفريق أن المساعدات تشتمل مستلزمات إيواء مولدات كهرباء مساعدات طبية وغذائية ومستهلكات إغاثية أخرى.

وأوضح الفريق الحكومي أنه بهذا يصل إجمالي عدد الطائرات القطرية المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى ليبيا 6 طائرات بحمولة إجمالية قدرها 210 طن.

ولفت الفريق للحكومي للطوارئ أن الدوحة تعتزم إرسال سفينة محملة ببيوت جاهزة ومستشفى ميداني خلال الأيام القادمة.

وأفاد الفريق أنه وصلت إلى ليبيا اليوم الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية المختلفة.

وذكر الفريق أن الجزائر أرسلت اليوم فريق الحماية المدنية الثاني إلى مدينة درنة، لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأشار إلى أن طائرة مساعدات إغاثية وصلت من دولة الإمارات وعلى متنها فريق من الغواصين والمتخصصين في البحث والتصوير تحت الماء.