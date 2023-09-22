العامة للكهرباء: تضرر 169 محطة أرضية بفعل السيول والفيضانات

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كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة الشركة العامة للكهرباء أعلنت أن عدد المنشآت التابعة للشركة والتي تضررت بفعل السيول والفيضانات يبلغ 169 محطة أرضية.

وأضاف الفريق أن مالا يقل عن 3060 محول هوائي تضرر كذلك، فيما قدر مساحة خطوط النقل المتضررة بـ 1145 كيلومترا.

وأوضح الفريق أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تستمر في أعمال تنظيف شبكة الصرف الصحي، والكشف عن شبكة تصريف مياه الأمطار والتأكد من سلامتها داخل أحياء مدينة درنة.

وأفاد أن اللجنة المكلفة بالوقوف على حجم الأضرار بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة كشفت عن تضرر 9 مقار بمختلف مناطق الجبل الأخضر.