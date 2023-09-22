الورفلي لــ”وال”: توزع مساعدات على أهالي درنة النازحين ببنغازي

بنغازي 22 سبتمبر 2023 (وال)- قال الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية محمد الورفلي، إنه بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تم توزع مساعدات على أهالي درنة النازحين ببنغازي.

وأضاف الورفلي أن هذه الخطوة جاءت في إطار دعم الأسر النازحة بدرنة، فقد زارت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جوونيت، ورنا قصيفي مسؤولة الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بحضور مدير مشروع النازحين بالهيئة، مركز إيواء نازحي درنة بمنطقه رأس المنقار، لمتابعة الظروف الإنسانية للنازحين.

وأشار الورفلي إلى أنه تم خلال الزيارة توفير مساعدات للأسر والبالغ عددها خمس أسر، يمثلون 377 فردًا، تم تزويدهم بالاحتياجات الأساسية كطرود العناية الشخصية للرجال 75 طرد العناية الشخصية ومثيلها للنساء، وعدد 75 مصباح إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وعدد 75 غطاء نايلون، والكثير من الاحتياجات الأخرى اللازمة للعائلات المتضررة. (وال – بنغازي) أ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال