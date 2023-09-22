المنفي: بؤر التحريض وبذور التوترات جرفتها سيول الجبل الأخضر ودرنة إلى البحر

الوطن| رصد

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمته خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الشعب الليبي، لم يعد بحاجة إلى سلاح يقتل به وأن كل بؤر التحريض وبذور التوتر التي دأبت التدخلات الدولية السلبية على خلقها والتي حافظت الأطماع الشخصية والفئوية الضيقة على استدامتها قد جرفتها سيول الجبل الأخضر ودرنة إلى البحر.

وأضاف المنفي أنه ذهب زمان وجاء زمن آخر لا صوت يعلو فيه على صوت الشعب ولا مصلحة فيه تسمو على مصلحة الوطن ولا مكان في السلطة فيه للفاسدين وتجار الحروب.

ودعا العالم إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا باحتواء آثار ما بعد كارثة السيول، التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر، وعلى رأس ذلك الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان المدينة والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.

وتابع المنفي أنه بالرغم من الجهود التي يبذلها الجيش الليبي والسلطات المحلية والسلطات الليبية عامة للتعامل مع الكارثة من إخلاء السكان وانتشال العالقين ودفن الموتى واحتواء الوضع الصحي في المدينة، إلا أن حجم النازلة قد فاق كل المقاييس والقدرات المحلية.

وأهاب إلى الدول الشقيقة والصديقة بالتدخل الفوري ومد يد العون بالفرق الفنية المختصة بالبحث والإنقاذ والدعم الطبي واللوجيستي.