تعزيز التعاون بين جهازي الأمن الداخلي والبحث الجنائي

بنغازي 22 سبتمبر 2023 (وال)- عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي فريق أسامة محمد الدرسي، اجتماع مع رئيس جهاز البحث الجنائي لواء صلاح هويدي، لتعزيز سُبل التعاون والعمل المشترك على صعيد المنطقة، والتعاون مع القوات المسلحة.

هذا وتم خلال الاجتماع تقديم رئيس جهاز الأمن الداخلي دعما لفرع درنة تمثلت في عدد من آليات بعد المركبات الآلية التي دمرت جراء السيول، إلى جانب إعادة ترتيب الهيكلية لأعضاء الفرع، لتولي مهام من توفوا من أعضاء الجهاز في الإعصار.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من قبل رئيس جهاز الأمن الداخلي فرع درنة، لتكثيف الجهود وإعادة الفرع للعمل بمستوى أفضل. (وال – بنغازي) م ب

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