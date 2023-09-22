حكومة الوحدة: 24 دولة سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عن تسيير 24 دولة رحلات إغاثية إلى ليبيا، من خلال 65 طائرة إغاثية وحوالي 7 سفن، نقلت مساعدات إنسانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات بشرق ليبيا.

وقال عبد الحميد دبيبة، في تصريحات صحفية له، إن قطر سيرت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية، محملتين بمساعدات تقدر بنحو 90 طنا، تشتمل مستلزمات إيواء، ومولدات كهرباء، ومساعدات طبية وغذائية، ومستهلكات إغاثية أخرى، وبالتالي يصل إجمالي عدد الطائرات القطرية المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى ليبيا 6 طائرات بحمولة إجمالية قدرها 210 أطنان.

وأشار دبيبة إلى اعتزام الدوحة إرسال سفينة محملة ببيوت جاهزة ومستشفى ميداني خلال الأيام المقبلة.

وأشار دبيبة إلى وصول الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي اليوم الخميس وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى إرسال الجزائر فريق الحماية المدنية الثاني إلى مدينة درنة، لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأرسلت بريطانيا معدات مواد خاصة بالإيواء ومستلزمات النظافة الصحية، حيث تواصل تسليم المزيد من الإمدادات الضرورية إلى المناطق المنكوبة شرق البلاد، بالإضافة إلى 13 طنا من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقالت حكومة الدبيبة إن هولندا قدمت دعما إلى ليبيا بمبلغ مليوني يورو من الميزانية الإنسانية الهولندية لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين من السيول شرق البلاد.