الأرصاد الجوية: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الشمال الغربي

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم الجمعة وخلال اليومين القادمين، أن يبقى تأثير الكتلة الهوائيةالساخنة على مناطق الشمال الغربي اليوم حيث تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين ( 53 – 40 )مْ مع رياح جنوبية شرقية معتدلةالسرعة.

و يبقى الطقس دون تغير على باقى المناطق ، حيت تترواح درجات الحرارة القصوي على الشمال الشرقى مابين ( 28- 35 )مْ، مع ظهورضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على مدينة طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي ، بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين(33-38) مْ.

ومن المتوقع أن تتحول الرياح تدريجياً إلى شمالية غربية من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب وانخفاض ملحوظ فيدرجات الحرارة على المناطق الساحلية لأقصى الشمال الغربي .