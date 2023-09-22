استمرار الكتلة الهوائية الساخنة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقى تأثير الكتلة الهوائية الساخنة اليوم على مناطق الشمال الغربي ، مع انخفاض ملحوظ من مساء الغد على أقصى مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي مناطق ليبيا.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب يوم الغد تتكاثر مساءً.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–40)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى طرابلس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب ، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على مناطق الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-35)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ ، تصل إلى (41)مْ على غدامس.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ.