مشيرب: جيوش الاحتلال تتوافد على درنة وعلى الدبيبة إعلان النفير للتحرير

بعد أعوام من تأييده التدخل العسكري التركي في المنطقة الغربية ودفاعه عن المرتزقة السوريين بالعاصمة، وجه خطيب مسجد بن نابي في طرابلس عبدالرزاق مشيرب، رسالة إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، طالبه خلالها بالنفير عسكريا لطرد القوات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بالجيش المصري المتواجدة في درنة والمناطق المتضررة من السيول في المنطقة الشرقية.

وعلى خطى المفتي المعزول الصادق الغرياني، قال مشيرب في تدوينته عبر موقع “x”: “يا (معالى) رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الأمانة فى رقبتك عظيمة وليبيا على مفترق طرق”.

وفي إشارته إلى عناصر البحث والإنقاذ المصرية، أضاف مشيرب: “جيوش الاحتلال تتوافد على وطننا علنا والوطن يضيع وبصفتكم رئيس الحكومة ووزير الدفاع عليكم بتبرئة ذمتكم واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وحقيقية لتحرير الوطن فورا ودونما تأخير بإعلان النفير العام وإعداد القوة ورباط الخيل”.

وتابع مشيرب: “يشهد الله أنها رسالة براءة ذمة ومعذرة إلى الله قبل الطوفان القادم وسنكون جميعا كشعب خصوما لكم بين يدى الله إن ضاع الوطن الذى استلمناه من الأجداد واحدا موحدا

ألا إنها كلمة حق لمسؤول وحاكم لا نبغى بها إلا وجه الله”.

يشار إلى أن الغرياني صدم الليبيين أول من أمس الأربعاء عبر قناته “التناصح”، حين اتهم مصر بأنها اقتحمت ليبيا عند حدوث أزمة الفيضانات بضباط وقوات مسلحة ومدرعات باسم فرق الإنقاذ.

واعتبر الغرياني أن القوات المصرية العاملة في انتشال جثث الضحايا من البحر وتحت الأنقاض، وإيصال المساعدات للأهالي بالمدن والقرى المقطوعة، تنفيذ لما وصفه بمخطط توطين المصريين وأن هؤلاء بداية الـ10 ملايين لاحتلال المنطقة الشرقية، وفق زعمه.

ورأى الغرياني أنه يعلم بواطن الأمور، قائلا: ” الحقيقة ضائعة والغموض هو الموجود الآن ولكن نحن نعلم أن ما وراء هذا الأمر”.