ليبيا.. استمرار تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الساخنة والحرارة تصل لـ 41 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يبقى تأثير الكتلة الهوائية الساخنة، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، مع انخفاض ملحوظ ابتداء من مساء غد السبت على أقصى مناطق الشمال الغربي.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى طرابلس.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر غدا على طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، تصل إلى 41 درجة على غدامس.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.