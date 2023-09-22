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“اليابان وإيران وبنغلاديش” تدشن جسراً جوياً لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أقامت اليابان وإيران وبنغلاديش جسراً جوياً إنسانياً لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة  عبر التنسيق بين إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي المنتهية وسفاراتهم المعتمدة لدى ليبيا.

هذا وتعمل الإدارة على تنسيق الإجراءات بالتنسيق مع سفارة جمهورية الصين لدى ليبيا، لتسيير رحلة جوية تحتوي على 50 طن من المواد اللوجستية العاجلة.

وأفادت إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة المنتهية، تقديم الصليب الأحمر الصيني والخارجية التايلندية دعماً مالياً إلى الهلال الأحمر الليبي، كما تعتزم كلا من أستراليا تقديم مليون دولار للأعمال الاغاثية وكوريا الجنوبية 2 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية المنتهية تعمل بالتنسيق مع فريق الطوارىء والاستجابة بالحكومة المنتهية على تسهيل إجراءات وصول فرق الإنقاذ والإغاثة من عدة دول حول العالم.

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الوطن الليبية

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