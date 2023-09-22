قائد فريق الإنقاذ الأردني: فريقنا بخير ويواصل مهمته في البحث والإنقاذ بدرنة

أكدّ قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني في ليبيا العقيد أنس العبادي، أنّ أعضاء الفريق جميعا بخير وصحة جيدة وما يزالون يواصلون مهمتهم بالبحث والإنقاذ في مدينة درنة الليبية.

وقال العبادي في تصريحات إعلامية أردنية، إنّ الفريق الأردن مشكل من 88 شخصا منهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، حيث بدأ الجميع بتنفيذ المهمة مع وصولهم يوم الجمعة الماضي إلى الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنّ الطائرة التي أقلتهم كانت تحمل مجموعة من المساعدات والمواد الإغاثية واللوجستية من قبل الهيئة الخيرية الهاشمية وتم تسليمها للسلطات الليبية بمجرد وصولهم.