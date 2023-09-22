خرج عن الخدمة.. عبدالجليل يتفقد مستشفى المخيلي العام المتضرر من الفيضانات

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أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، عثمان عبدالجليل، إن مستشفى المخيلي العام، خرج عن الخدمة جراء السيول الجارفة التي ضربت المنطقة في شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

وزار عبدالجليل الخميس المستشفى ووقف على الأضرار التي لحقت به، حيث قال إن “المستشفى للأسف قد تضرر كثيرًا وخرج عن الخدمة بالكامل بعد تلف كل التجهيزات الطبية الموجودة فيه، وكذلك غرف العمليات والمرافق الخدمية الأخرى”.

وأكد وزير الصحة، عزم الوزارة تركيب مستشفى ميداني يخدم أهالي المنطقة بالسرعة الممكنة، كحلٍ مؤقت إلى حين صيانة وإعادة تفعيل المستشفى.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي لمنطقة المخيلي بعد عمل متواصل دام 11 يومًا من صيانة كابلات كهرباء وتركيب جديدة ونصب الأعمدة الخشبية للأسلاك.