وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في ليبيا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن شكري بحث مع لافروف، عددا من الموضوعات والقضايا من بينها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري تطرق خلال اجتماعه مع نظيره الروسي إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بينها تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول القضية الفلسطينية، وكذا مستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية.