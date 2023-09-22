“أبوزريبة” يستقبل أهالي التبو لتقديم التعازي بضحايا الإعصار الكارثي في درنة

الوطن|متابعات

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة” ، وفدًا من أهالي التبو الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم لأهالي مدينة درنة التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإعصار الكارثي الذي ضربها مؤخرًا.

جاء هذا اللقاء تعبيرًا عن تضامن الوفد مع سكان درنة وتقديم تعازيهم الصادقة لضحايا هذا الحادث الكارثي.

وأعرب أعضاء الوفد عن أهمية تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة وعن ضرورة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي تضررت جراء الإعصار.

من جانبه، عبّر وزير الداخلية عن تقديره للوفد وتقديمهم التعازي والدعم لأهالي درنة،مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الضروري والمساعدة للمتضررين من الإعصار، وستعمل جاهدة لاستعادة الاستقرار والتعافي في المنطقة المتضررة.