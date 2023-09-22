مبروكة تناقش التعاون الثقافي مع السفير الروسي

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، الخميس، في مكتبها بديوان الوزارة حيدر رشيد أغانين سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون في المجالين الثقافي والفني، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها بين البلدين، وفقا لبيان وزارة الثقافة في حكومة الدبيبة.

وعبّرت الوزيرة، عن شكرها لجمهورية روسيا على التضامن والتعاون في تقديم الدعم والإغاثة بعد كارثة الإعصار الذي اجتاح عدة مناطق في شرق ليبيا.

وشكر السفير الروسي، الوزيرة على حسن الاستقبال وسلمها دعوة رسمية من وزيرة الثقافة في جمهورية روسيا الإتحادية للمشاركة في المنتدى التاسع لوزراء الثقافة، على حد تعبير البيان.