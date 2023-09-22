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مصلحة الطرق تنهي أعمال حصر أضرار شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات بالحكومة المنتهية عن انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمالحصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية الناتجة عن الفيضانات والسيول المصاحبة للعاصفة دانيال.

وقال رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة حسين سويدان، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%، مؤكداً انهيار 11 جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.

الوسوم

#وزارة المواصلات الحكومة المؤقتة درنة ليبيا

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الوطن الليبية

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