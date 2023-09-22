مصرف ليبيا المركزي: السماح للمواطنين بالمناطق المتضررة من السحب من كافة فروع المصارف العاملة

أفاد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، اتخاذ جملة من الاجراءات لصالح المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين من السحب من كافة فروع المصارف العاملة، والسماح لأصحاب المرتبات السحب على المكشوف لحين ورود المرتب، وذلك خلال اجتماع للمصرف.

وقد تم تم خلال الاجتماع، وفق بلاغ للمصرف بموقع “اكس”، حصر فروع المصارف التجارية المتضررة بمدينة درنة وباقي المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية واستبدالها مؤقتًا بفروع اخرى بالمدن المجاوره لتذليل الصعاب والمساهمة في ايصال الخدمات المصرفيه ورفع المعاناة على المتضررين.

كما أكّد مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية المتواجدة بالمدن المتضررة بضرورة استئناف أعمالها داخل المدن خلال الأسابيع القادمة.وتم توجيه المصارف بتسهيل كافة اجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة والمساعدات الانسانية لتسهيل مهامها لتقديم خدماتها للمناطق المتضررة.