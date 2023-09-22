“عبدالجليل” يتفقد مستشفى المخيلي العام للوقوف على الأضرار التي لحقت به

الوطن|متابعات

زار وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عثمان عبدالجليل مستشفى المخيلي العام اليومالخميس، للوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء الاعصار الذي ضرب المنطقة الاسبوع الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى للأسف قد تضرر كثيراً وخرج عن الخدمة بالكامل بعد تلف كل التجهيزات الطبية الموجودة فيه وكذلك غرفالعمليات والمرافق الخدمية الأخرى.

وأكد على عزم وزارة الصحة في تركيب مستشفى ميداني يخدم أهالي المنطقة بالسرعة الممكنة كحل مؤقت إلى حين صيانة وإعادة تفعيلالمستشفى.