عبدالجليل: نسعى لتركيب مستشفى ميداني في “المخيلي”

صرح وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل بأن مستشفى المخيلي للأسف قد تضرر كثيراً وخرج عن الخدمة بالكامل بعد تلف كل التجهيزات الطبية الموجودة فيه وكذلك غرف العمليات والمرافق الخدمية الأخرى.

جاء ذلك خلال جولة وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التي تفقد خللها مستشفى المخيلي العام للوقوف على الأضرار التي لحقت به جراء الإعصار.

وأكد عبدالجليل على عزم وزارة الصحة تركيب مستشفى ميداني يخدم أهالي المنطقة بالسرعة الممكنة كحل مؤقت إلى حين صيانة وإعادة تفعيل المستشفى.