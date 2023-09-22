«ماجدة» تبحث مع لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة ملف الانتخابات

عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اجتماعها الدوري العام، برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتورة “ماجدة الفلاح” بمقر ديوان المجلس في طرابلس.

وخلال الاجتماع ترحم المجتمعون، على أرواح شهداء درنه، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والعودة للمفقودين وأن تعود درنه زاهرة ومزدهرة.

وناقش الاجتماع، الأوراق المقدمة من قبل أعضاء اللجنة بخصوص تطوير أداء اللجنة، وتكثيف التواصل مع المؤسسات السياسية محليًّا ودوليًّا.

كما تم التطرق إلى مستجدات الوضع السياسي وملف الانتخابات وسبل تذليل الصعاب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.