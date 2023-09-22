وفاة أحد المؤذنين.. أحد سكان درنة يستعرض كيف أضرت الفيضانات بمسجد الصحابة

درنة (‫رويترز‬)

مثلما دمرت فيضانات ليبيا العديد من المباني في درنة، أيضًا اجتاحت السيول مسجد الصحابة الشهير، لُتلحق به الفيضانات – التي خلفت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة حتى الآن – أضرارًا جزئية.

ونقلًا عن وكالة رويترز، استذكر المواطن الليبي، محمد الحداد، زملائه المصلين الذين لن يراهم مرة أخرى بعدما لقوا حتفهم في السيول التي ضربت البلاد في الـ 10 من سبتمبر، عندما انفجرت السدود فوق درنة.

ويتذكر الحداد، وهو يتجول في المسجد وفي داخله، أحد مؤذني المسجد الذي مات جراء السيول، وصديقاً آخر كان يصلي في زاوية معينة.

ويقول: “كان يقف الإمام فتح الله الناجي العوكلي رحمه الله حاملاً القرآن، وكان من مؤذني مسجد الصحابة، وقد مات هو وأسرته في السيول، ولم ينج سوى اثنين من أفراد عائلته”.

ويضيف الحداد: “الحمد لله، لقد ودعنا داخل هذا المسجد أشخاصًا لا يعلم إلا الله كم هم عزيزون علي، وعائلاتنا وأحبائنا، لقد فقدنا الكثير من الأشخاص بسبب الفيضانات.. نحن راضون بقضاء الله وقدره، ولكن الخسارة مؤلمة، وكذلك الذكريات التي لنا معهم، ودعناهم داخل المسجد، ونعتبرهم شهداء”.

وعلى عكس العديد من المباني في درنة التي انهارت بسبب سيل المياه، ظل هيكل مسجد الصحابة قائما. إلا أن الجزء الداخلي تعرض لأضرار جزئية، حيث تحطمت النوافذ والركام على الأرض.

وقال محمد الحداد: “إن شاء الله سنعود ونقف هنا”.

ولفت: “كل من اعتاد أن يأتي إلى هنا كان يجد أحد أشهر الشخصيات في درنة، خالد القواشي. كان يصلي هنا، وقد جرفته السيول مع عائلته”.

وتم انتشال مئات الجثث من البحر منذ بدء عمليات البحث، ولا يزال هناك العديد من الجثث التي يمكن العثور عليها.

وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن المتضررين الذين بات 30 ألفا منهم بلا مأوى، بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.

و في حديثنا مع وزير الداخلية الليبي عصام أبوزريبة حول الأوضاع في درنة الليبية أكد أنه لم يتم إحصاء عدد المنازل المدمرة بل يتم التركيز على إنقاذ الناس وانتشال الجثث من البحار، فيما ذكر أن عدد الضحايا أكثر من 3500 وعدد المفقودين أكثر من 3500 وتوقع أن حصيلة الضحايا في درنة قد تفوق الـ 10 آلاف ضحية.

وأضاف أبوزريبة أن عدد السكان الذين تضرروا من السيل هم أكثر من 30 ألف نسمة، وقال “هناك العديد من العائلات جرفتها السيول إلى البحار وليس لدينا وقت لإحصاء هذه الأسماء، لأن لدينا أولوية انتشال الضحايا من تحت الركام”.