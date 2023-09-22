أبو زريبة يبحث آلية توفّير الإمكانيات للمناطق المُتضررّة من إعصار دانيال

اِجتمعَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية- عضُو لجنة الطوارئ وَالاِستجابة السَريعة- اللواء “عصام أبُوزريبة”، معَ رَئيس جهاز البحث الجنائيِّ – رَئيس الغُرفة الأمنية بِمدينة درنة، اللواء “صلاح هويدي”، وَمُدير مُديريِّة أمن درنة، اللواء.د “امبارك بُحراره”، وَرئيس وَأعضاء لجنة الإغاثة بِوَزارة الاِقتصَّاد وَالتجارة، وَغُرفة التَّجارة وَالصناعة وَالزراعة.

وَتمحّور الاِجتماع، حول مُناقشة آلية تقدِّيم الدّعم وَتوفير جميع الإمكَّانياتْ المُتاحة للمُتضرّرين جراءَ العَاصفة بِمُدنْ المنطقة الشرقيّة.

كمَا تمَّ اِستعراض أهمْ النواقص الواجب تَوفيرها وَتقدِّيمهَا إلى الأهالي بِالمناطقْ المنُكوبة.

كمَا أثنى جميع الحضُور، على الدور الهَّام وَالبَارزْ الذي تلعبه وَزارة الدَّاخليّة خاصةً فِي هذه المرحلة الصعّبة وَتواجدهُم الدَّائم فِي المنطقة الشرقيّة وَالعمل على تَذليل الصعَابْ وَالمُحافظة على الأمن وَالاِستقرار.

يَأتِي هذا الاِجتماع فِي إِطار سِلسلة مِن الِاجتماعات السّابقة التي عقدها معَالي وَزير الدَّاخلية بِصفته عضُو لجنة الطَّوارئ وَالاِستجابة، لِتَذليل جميع الصعُوبات وَإيجاد حلُول عاجلة للمُتضررين فِي المنطقة الشرقيّة.

وَكانت وَزارة الدَّاخلية، بِالتعَاون مع َجميع اللجان، حددت جميع الاِحتياجات اللازمة العَاجلة للمرحلة الحاليّة الصعبة التي تمرّ بِهَا المنطقة الشرقيّة خاصةً.