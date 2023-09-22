مدينة البيضاء تستعيد الحياة وتسعى لتجاوز آثار العاصفة (فيديو)

أفاد مراسل قناة الغد، عودة الاستقرار بشكل طبيعي إلى مدينة البيضاء الليبية، بعد مرور أيام على إعصار دانيال، والسيول التي ضربت الجبل الأخضر.

وقال، إن فرق الإغاثة تمكنت من انتشال 128 جثة في المدينة .

وأشار مراسل الغد، إلى النشاط المكثف الذي تقوم به فرق الإنقاذ بالمدينة.

ويأتي هذا في تزامن مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، أن ما لا يقل عن 43059 شخصًا نزحوا بسبب السيول العارمة في شمال شرق ليبيا.

وأضافت، في منشور على منصة إكس، أن نقص إمدادات المياه النظيفة يبدو أنه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الواقعة شرق وغرب المدينة المطلة على البحر المتوسط.

ونقل مكتب إغاثة تابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن تقارير مستشفيات قولها، إن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

ويقيم آلاف المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مؤقت في ليبيا، يعبر سنويا كثيرون منهم البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر هربا من الفقر والصراعات.