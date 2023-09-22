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توقعات رؤية بشأن حالة الطقس و البحر في ليبيا اليوم الجمعة وغًدا السبت

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، اليوم الجمعة عن رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تسهم في استمرار الأجواء المائلة للحرارة اليوم ونهار الغد على مدن غرب البلاد.

وأشارت رؤوية أن التوقعات تفيد أنه مع حلول مساء الغد (السبت) تتحول إلى شمالية وشمالية غربية تزيل الكتلة الحارة وتبدأ الحرارة في التراجع الملحوظ تدريجيا .

ولفتت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن شرق وجنوب البلاد تبقى الأجواء مستقرة مائلة قليلا للحرارة ولا رياح تذكر .

وأفادت رؤية الى أن حالة البحر هادئ وخفيف الأمواج اليوم وغدا على الخليج والساحل الشرقي بينما يبقى مضطرب قليلا على الساحل الغربي .

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