بعد العاصفة.. تلوث المياه يزيد أعداد النازحين من درنة

بعد مرور عشرة أيام على كارثة العاصفة دانيال التي خلفت خسائرَ كارثية شرقي ليبيا، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص من درنة والمناطقِ المنكوبة.

وفي تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا، قالت المنظمة إن نقص إمدادات المياه ربما دفع الآلاف لمغادرة درنة والتوجه إلى مدن أخرى في شرقي وغربي البلاد.

كذلك أكدت منظمة الهجرة أن الاحتياجات الملحة للنازخين تشمل الموادَ الغذائية والمياهَ العذبة إضافة إلى الصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وكانت السلطات الليبية طلبت من سكان درنة عدمَ استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع أن وكالاتها، لا سيما منظمةُ الصحة العالمية، تعمل على منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، بالاز أوجفاري، إن المفوضية تراقب الوضع في ليبيا من كثب.

وأشار أوجفاري، خلال لقاء خاص مع الغد، إلى أن الأوروبيين سارعوا للاستجابة لكارثة ليبيا وأرسلوا الكثير من المساعدات.

وناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيوفه من بنغازي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة والباحث في قضايا الهجرة، الدكتور يوسف الفارسي.