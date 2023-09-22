كهرباء ليبيا تكشف عن حصيلة الأضرار جراء الفيضانات والسيول

كشفت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن حصيلة الأضرار التي لحقت بمكوناتها في مدن درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن المتحدث باسم الشركة وئام التائب قوله إن عدد المحطات الأرضية المتضررة جراء الفيضانات والسيول بلغ 169 محطة فيما بلغ عدد المحولات الهوائية الكهربائية المتضررة 3860 محولاً.

وأضاف التائب أن 4 خطوط نقل تتمثل في خطوط نقل أرضية ضغط منخفض “240 كيلو متراً” و خطوط الضغط العالي “160 كيلو متراً” والخطوط الهوائية الضغط المنخفض “550 كيلو متراً” والخطوط الهوائية ضغط عالي “195 كيلو متراً” قد تضررت جراء هذه الكارثة.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى إعادة الخدمة لـ 14 محطة جهد متوسط، مؤكداً استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.