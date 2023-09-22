تحديث جديد.. مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة لعدد من الجهات التي تم ادراجها فـي حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/شركة الخدمات العامة شهر 7
2/صندوق التضامن الاجتماعي موظفين شهر 8
3/جهاز الشرطة القضائية شهر 8
4/مصلحة الاثار شهر 8
5/وزارة السياحة شهر 8
6/الادارة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 7+8+9
7/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 8
8/المركز الوطني للصحة الحيوانية شهر 8
9/وزارة الحكم المحلي ربيانة شهر 8
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
المركز الوطني للوقاية والحجر شهر 8/2023
الاستخبارات العسكرية شهر 7/8/2023
مراقبة التربية والتعليم (مكافآت)
قاعدة القرضابية الجوية شهر 8/2023
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