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تحديث جديد.. مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تم إدراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، عن المرتبات الجديدة لعدد من الجهات التي تم ادراجها فـي حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/شركة الخدمات العامة شهر 7
2/صندوق التضامن الاجتماعي موظفين شهر 8
3/جهاز الشرطة القضائية شهر 8
4/مصلحة الاثار شهر 8
5/وزارة السياحة شهر 8
6/الادارة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 7+8+9
7/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 8
8/المركز الوطني للصحة الحيوانية شهر 8
9/وزارة الحكم المحلي ربيانة شهر 8

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

المركز الوطني للوقاية والحجر شهر 8/2023
الاستخبارات العسكرية شهر 7/8/2023
مراقبة التربية والتعليم (مكافآت)
قاعدة القرضابية الجوية شهر 8/2023

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