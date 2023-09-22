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شاهد.. كشف توضيحي عن قيمة المرتب الاساسي والصافي حسب الدرجة الوظيفية والعلاوة المستحقة لقطاع التربية والتعليم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين طرابلس الكُبرى كشف توضيحي لقيمة المرتب الأســـاسي والصافي حسب الـــدرجة الوظيفية والعلاوة المستحقة لقطاع التربية والتعليم بصفة عــامة علي القانون رقم 4 لسنــــة 2018 ميـلادي حسب المنظومة المالية ومنظومة الافراجات المالية ..

ملاحظة رقم 1 قيمة الأساسي والصافي حسب الدرجة والعلاوة وكما ورد حرفيا فالمنظومة الماليه والواقع الفعلي للقيم .

ملاحظة رقم 2 اي اختلاف بين ماذكر والواقع لاي شخص يعني بان الدرجة لدي الشخص عالورق فقط ولم تنفذ بالمنظومة او فعلي .

رقم 3 الخصومات لكل واحد يجب ان يعرف وهي : الضمان/ التضمان .

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المشهد

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