شاهد.. كشف توضيحي عن قيمة المرتب الاساسي والصافي حسب الدرجة الوظيفية والعلاوة المستحقة لقطاع التربية والتعليم

نشر المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين طرابلس الكُبرى كشف توضيحي لقيمة المرتب الأســـاسي والصافي حسب الـــدرجة الوظيفية والعلاوة المستحقة لقطاع التربية والتعليم بصفة عــامة علي القانون رقم 4 لسنــــة 2018 ميـلادي حسب المنظومة المالية ومنظومة الافراجات المالية ..

ملاحظة رقم 1 قيمة الأساسي والصافي حسب الدرجة والعلاوة وكما ورد حرفيا فالمنظومة الماليه والواقع الفعلي للقيم .

ملاحظة رقم 2 اي اختلاف بين ماذكر والواقع لاي شخص يعني بان الدرجة لدي الشخص عالورق فقط ولم تنفذ بالمنظومة او فعلي .

رقم 3 الخصومات لكل واحد يجب ان يعرف وهي : الضمان/ التضمان .