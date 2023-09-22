المصرف المركزي يعلن استبدال فروع المصارف التجارية بالمدن المتضررة بفروع أخرى بالمدن المجاورة

ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي،الجمعة،حصر فروع المصارف التجارية بمدينة درنة وباقي المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية واستبدالها مؤقتًا بفروع أخرى بالمدن المجاورة لتذليل الصعاب والمساهمة في إيصال الخدمات المصرفية ورفع المعاناة على المتضررين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة الرقابة على المصارف والنقد مع المديرين العامين للمصارف التجارية.

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين من السحب من كافة فروع المصارف العاملة، والسماح لأصحاب المرتبات السحب على المكشوف لحين ورود المرتب.

وطالب المجتمعون المصارف التجارية المتواجدة بالمدن المتضررة بضرورة استئناف أعمالها داخل المدن المتضررة خلال الأسابيع القادمة.

كما تم توجيه المصارف بتسهيل كافة إجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة والمساعدات الإنسانية لتسهيل مهامها لتقديم خدماتها للمناطق المتضررة.