إعادة الإعمار تبث الأمل في نفوس المتضررين في المغرب وليبيا

أكد خبراء نفسييون أن فكرة إعادة البناء والإعمار سيكون لها أثر إيجابي كبير على نفوس المتضررين جراء زلزال المغرب وفيضانات ليبيا، خصوصا في المواقف الإنسانية الملحوظة.

“تعاون.. وحدة.. تكاتف.. تقارب ومشاركة..” كلها أفعال ظهرت وجوهها الإنسانية في الأيام القليلة الماضية، عندما عصف الزلزال بالمغرب، وغمر الفيضان ليبيا.

ففي هذه المواقف، تبرز قوة التضامن بين الناس، كأهم العوامل التي تميز الإنسان وتجسده في أبهى صوره، لتكن أقوى من أي كارثة.. لتتحد الدول والمنظمات الإنسانية تحت مظلة إعادة البناء والإعمار بهدف بث الأمل من جديد في نفوس المتضررين.

فوفق خبراءعلم النفس فإن أحد أهم الجوانب الإيجابية لعمليات إعادة الإعمار هي مظاهر الوحدة والتضامن والتآخي فعندما يتشارك السكان المحليون والمجتمع الدولي في جهود إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المتضررة، يشكل ذلك رمزًا قويًا للتعاون الإنساني.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد عمليات إعادة الإعمار في توفير فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.

وفي نهاية المطاف، عندما ينظر المتضرر إلى جهود إعادة الإعمار بعد الكوارث، يجد فيها قصص نجاح وتحفيز للتفاؤل.

ونصح الخبراء بأهمية الاستفادة من هذه التحديات لتحقيق تحسينات مستدامة، وبناء مجتمعات أقوى تعكس قدرة الإنسان على التعلم والتكيف.

وهذا ما نراه جليا في خطة المغرب لإعادة الإعمار وما يتم تنفيذه على أرض الواقع في ليبيا، بانتظار ما تحمله لنا الأيام القادمة من عمل حثيث وتنفيذ لكل الخطط الموضوعة.

في حديث مع برنامج صباح “سكاي نيوز عربية” يوضح الكاتب والباحث السياسي أحمد المهداوي، أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الإمار بعد كارثتي المغرب وليبيا.