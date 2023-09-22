حمّاد يدعو لمشاركة دولية في مؤتمر لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة

دعا رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد،المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال الذي تسبب في دمار هائل في عدة مناطق شرق البلاد وأدى لوفاة الآلاف من الضحايا.

وأعلن حمّاد،ان المؤتمر الدولي سينتظم في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر المقبل،وسيتضمن تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعي مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.