مع وضع حلول لتسهيل الخدمات المصرفية.. المركزي يُعلن حصر المصارف المتضررة من السيول

العنوان-طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي حصر فروع المصارف التجارية المتضررة جراء العاصفة “دانيال” في درنة، وباقي المدن بالمنطقة الشرقية، واستبدال فروع أخرى في المدن المجاورة مؤقتا بها، لتسهيل إيصال الخدمات المصرفية، ورفع المعاناة عن المتضررين.

وبحسب بيان المصرف، اليوم الجمعة، جاء ذلك في اجتماع إدارة الرقابة على المصارف والنقد مع المديرين العامين للمصارف التجارية.

وشهد الاجتماع اتخاذ جملة من الاجراءات، أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين بالسحب من جميع فروعها العاملة، والسماح لأصحاب الرواتب بالسحب على المكشوف إلى حين ورود الراتب.

وشدد المركزي على المصارف التجارية في المدن المتضررة بضرورة استئناف أعمالها خلال الأسابيع المقبلة، موجها إياها بتسهيل إجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لتسهيل مهامها خلال تقديم خدماتها للمناطق المتضررة.