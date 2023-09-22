مرغم: رفض تحرير الموانى النفطية بحجة رفض الدماء والحرب يُراد بها تأخير مشروع فبراير

ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم،بأن حُجة رفض الدماء والحرب في عملية تحرير الموانئ النفطية هما السبب في تأخير المشروع الفبرايري.

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”منذ هتف بلقاسم قزيط في المؤتمر الوطني العام معترضا على عملية تحرير الموانئ النفطية من القرصان الجضران(عملية الشروق) بحجة (ما عادش نبو دم ، ما عادش نبو حرب)،مازالت هذه الحُجَّة تتردد في كل مرة يراد فيها تأخير المشروع الفبرايري خطوة في مقابل تقدم الثورة المضادة خطوة”.