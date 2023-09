أدت الفيضانات والسيول التي ضربت درنة وشرق البلاد إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص أغلبهم من درنة، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت المنظمة أن نقص إمدادات المياه قد يدفع كثيرا من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد طلب من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكات المياه الجوفية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.

وأشار رئيس المركز حيدر السايح إلى أن الوضع مستقر، محذرا من الأمراض التي تنتشر عبر المياه، ومؤكدا ضرورة شرب المياه المعقمة في المناطق المتضررة، حسب تعبيره.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post 43 ألف نازح أغلبهم من درنة، وشح المياه قد يدفع آخرين للمغادرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار