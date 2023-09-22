المركزي: استئناف أعمال المصارف داخل المدن المتضررة خلال الأسابيع القادمة

الوطن|متابعات

اجتمعت إدارة الرقابة على المصارف والنقد مع المداراء العامون للمصارف التجارية في مصرف ليبيا المركزي، لحصر فروع المصارفالتجارية المتضررة بمدينة درنة وباقي المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية واستبدالها مؤقتًا بفروع اخرى بالمدن المجاوره لتذليل الصعابوالمساهمة في ايصال الخدمات المصرفيه ورفع المعاناة على المتضررين.

وأكد مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية المتواجدة بالمدن المتضررة بضرورة استئناف أعمالها داخل المدن المتضررة خلال الأسابيعالقادمة، كما تناول الاجتماع اتخاذ جملة من الاجراءات أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين من السحب من كافة فروعالمصارف العامله، والسماح لأصحاب المرتبات السحب على المكشوف لحين ورود المرتب.

وفي ختام الاجتماع تم توجيه المصارف بتسهيل كافة اجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة و المساعدات الانسانية لتسهيلمهامها لتقديم خدماتها للمناطق المتضررة .