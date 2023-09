مطار الأبرق يشكو الاكتظاظ ويناشد بتسيير رحلات إضافية

وجه الناطق باسم مطار الأبرق جلال المهشهش نداء بضرورة توفير أغطية ومستلزكات معيشية للأعداد المنتظرة المضطرة إلى المبيت داخل صالات المطار.

وقال المهشهش في تصريح للاحرار إن عددا كبيرا من المسافرين بين نازحين من درنة وقادمين من المنطقة الغربية لتقديم المساعدات بين تغسيل موتى وانتشال وغيرها موجودون داخل صالات المطار الثلاث التي تشهد اكتظاظا بعدد العائلات والمتطوعين.

وأشار المهشهش إلى أن عدد الموجودين داخل أروقة المطار يتجاوز 300 مواطن بين عائلات وأفراد يتم توفير الماء والوجبات الغذائية لهم من أهل الخير.

وعن الرحلات الجوية لنقل المسافرين أوضح المهشهش أن بعض الشركات تواصل تسيير رحلاتها المجانية للمطار والبعض الآخر يتأخر في تسير رحلاته بواقع رحلة كل يومين أو 3 أيام.

وطالب المهشهش بضرورة تسيير الرحلات من وإلى المطار عبر طائرات كبيرة لإنهاء مشكلة الانتظار داخل المطار وحل إشكالية الاكتضاض.

كما طالب المهشهش أيضا بفتح خط نقل مباشر بعدد 4 رحلات إلى حين فض الازدحام، مشيرا إلى أن المطار مفتوح أمام المسافرين على مدار الساعة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه وزير المواصلات بتسيير رحلات جوية مجانية للراغبين في العودة إلى طرابلس من فرق الإنقاذ والمتطوعين بالمناطق المنكوبة وتنسيق ذهاب تلك الفرق والمتطوعين إليها.

