المركزي يوجه المصارف التجارية باتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المتضررين بشرق ليبيا

عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماع اليوم الجمعة بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، مع المدراء العامون للمصارف التجارية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن الاجتماع ناقش حصر فروع المصارف التجارية المتضررة بمدينة درنة وباقي المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية واستبدالها مؤقتاً بفروع أخرى بالمدن المجاورة لتذليل الصعاب والمساهمة في إيصال الخدمات المصرفية ورفع المعاناة على المتضررين.

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين من السحب من كافة فروع المصارف العاملة، والسماح لأصحاب المرتبات السحب على المكشوف لحين ورود المرتب.

كما أكّد مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية المتواجدة بالمدن المتضررة بضرورة استئناف أعمالها داخل المدن المتضررة خلال الأسابيع القادمة.

كما تم توجيه المصارف بتسهيل كافة إجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة والمساعدات الانسانية لتسهيل مهامها لتقديم خدماتها للمناطق المتضررة.

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