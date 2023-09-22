داخلية الحكومة المكلفة تبحث آلية توفير الإمكانيات للمناطق المُتضررّة

عقد وَزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة،عصام أبو زريبة،إجتماعا بحضور رئيس جهاز البحث الجنائيّ – رئيس الغُرفة الأمنية بِمدينة درنة،صلاح هويدي، ومدير مديرية أمن درنة،امبارك بُحراره، ورئيس وأعضاء لجنة الإغاثة بوزارة الاِقتصاد والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وناقش المجتمعون، آلية تقديم الدعم وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة للمُتضرّرين جراءَ العَاصفة بِمُدن المنطقة الشرقيّة.كمَا تم اِستعراض أهمْ النواقص الواجب توفيرها وَتقدِّيمهَا إلى الأهالي بِالمناطق المنكوبة،وفق بيان للداخلية.

وأثنى المجتمعون وفق البيان،على الدور الهام وَالبارز الذي تلعبه وزارة الداخليّة خاصة فِي هذه المرحلة الصعبة وتواجدهم الدائم فِي المنطقة الشرقيّة وَالعمل على تَذليل الصعَاب والمحافظة على الأمن والاِستقرار.

واشار البيان الى ان هذا الاِجتماع يأتي فِي إِطار سِلسلة من الِاجتماعات السابقة التي عقدها وزير الداخلية بصفته عضو لجنة الطوارئ والاِستجابة، لتذليل جميع الصعوبات وإيجاد حلول عاجلة للمتضررين في المنطقة الشرقيّة.

وكانت وزارة الداخلية، بِالتعَاون مع َجميع اللجان، حددت جميع الاِحتياجات اللازمة العَاجلة للمرحلة الحاليّة الصعبة التي تمر بها المنطقة الشرقيّة خاصةً،وفق البيان.