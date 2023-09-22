المبروك: علينا الكفاح حتى لا تتكرر جريمة الإهمال التي حدثت في درنة مع ضحايا جُدد

ليبيا – دعا عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك القيادي بجماعة الاخوان المسلمين، الليبيين إلى الكفاح حتى لا تتكرر جريمة الإهمال مع ضحايا جُدد، ونعيد إعمار درنة في أبهى حُلة وأجمل عمران، وعودة كل أهلها، في عزةٍ وكرامةٍ وأمان.

المبروك وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” فاجعة درنة أبكت المُقل وحيرت الأذهان،… ولكن من روعة وواقعية التشريع كما أفهمه كراهية تجديد الأحزان بعد ثلاث، وتجنب استحضار الوجع بشعر أو نثر”.

وأضاف:” إنما يرضى المؤمن بالقضاء، ويحتسب الأجر، ويشمر عن ساعد الجد في رص الصفوف، من أجل تقديم العون المادي، والدعم النفسي والمعنوي لذوي الشهداء”.

وختم المبروك حديثه:” وعلينا -كعائلة ليبية واحدة- أن نناضل ونكافح؛ حتى لا تتكرر جريمة الإهمال مع ضحايا جُدد، ونعيد إعمار درنة في أبهى حُلة وأجمل عمران، وعودة كل أهلها، في عزةٍ وكرامةٍ وأمان”.